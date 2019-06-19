День Конституции: история праздника, мероприятия, прогноз погоды Сегодня, 15:04 Цей матеріал також доступний українською Verkhovna Rada via Flickr Украинская Конституция стала последней из принятых бывшими республиками СССР Verkhovna Rada via Flickr

28 июня украина будет отмечать День Конституции — 23-ю годовщину принятия Конституции Украины. Рассказываем все, что надо знать об этом дне.

История праздника

Депутаты Верховной Рады приняли Конституцию Украины в ночь с 27 на 28 июня 1996 года, на пятый год независимости. Проект Конституции поддержали 315 нардепов. Конституция Украины закрепила ее суверенитет и территориальную целостность, придя на смену советской образца 1978 года. Украина приняла собственную Конституцию последней из бывших республик СССР.

День Конституции — единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции (ст. 161).

Кроме действующей в истории Украины было четыре конституции:

— конституция Филиппа Орлика 1710 года;

— конституция УНР, принятая 29 апреля 1918 года;

— конституция ЗУНР, принятая 13 ноября 1918 года;

— временная конституция Карпатской Украины 15 марта 1939 года.

Празднование Дня Конституции

Указ о праздновании 23-го Дня Конституции подписал 24 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко.

Согласно этому указу, в День Конституции должны состояться торжественные мероприятия в Киеве и других населенных пунктах с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов и представителей общественности.

В Киеве должно состояться торжественное возложение цветов к памятнику автору первой украинской конституции Филиппу Орлику, а в других населенных пунктах — другим выдающимся историческим деятелям.

Так как День Конституции — государственный праздник, украинцев ждут длинные выходные: 28, 29 и 30 июня. В это время в Киеве состоятся и неофициальные мероприятия.

На Певческом поле в Киеве 28−30 июня пройдет фестиваль Пікнік на Співочому в честь Дня Конституции и Дня молодежи.

На Контрактовой площади 28−29 июня состоится семейный фестиваль Свій до Свого по Своє. Организаторы фестиваля обещают ярмарку, развлечения для всей семьи, выступления артистов, мастер-классы, лекции, аниматоров, аквагрим, лаунж-зону, фудкорт и многое другое.

Кроме того, 28−30 июня будет продолжаться фестиваль Літо на ВДНГ.

Погода на День Конституции

На День Конституции почти по всей Украине прогнозируется ясная погода без осадков.

В Киеве, Черкассах, Полтаве, Кропивницком, Львове, Тернополе +21 — +27 градусов. В Черновцах +24 — +29 градусов. В Хмельницком и Виннице +21 — +24. В Луцке облачно +17 — +19 градусов.

В Днепре +23 — +29.

В Чернигове +21 — +25 градусов. В Сумах облачно +24 — +29.

В Одессе ясно, +28 — +33 градуса, в Херсоне +26 — +30 градусов, в Николаеве +25 — +29 градусов.

В Ужгороде также ясная погода без осадков, +20 — +30 градусов.

НВ