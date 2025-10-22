Обвиняемого в убийстве активиста Демьяна Ганула приговорили к 14 годам заключения

В Одессе огласили приговор Николаю Майоренко, обвиняемому в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула и в покушении на активиста Геннадия Бейбутяна. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Суспільне в среду, 22 октября.

Майоренко заявил, что не планирует подавать апелляцию. На другие вопросы журналистов он отказался отвечать.

На предварительном судебном заседании 20 октября обвиняемый заявил, что полностью признает вину и соглашается на упрощенное рассмотрение дела. До этого, как пишет Суспільне, он не признавал свою вину.

«Я считаю, что суд справедливо дал 14 лет ему. Он заслужил это наказание», — прокомментировал решение суда потерпевший Геннадий Бейбутян.

Дело об убийстве Ганула передали в суд в сентябре. Тогда в Офисе генпрокурора сообщали, что в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего резерва одной из воинских частей по п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 407 УКУ (умышленное убийство из корыстных побуждений по заказу; незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также несвоевременная явка на службу без уважительных причин военнослужащим продолжительностью более трех суток, совершенные в условиях военного положения).

Убийство Демьяна Ганула в Одессе — что известно

14 марта в центре Одессы был убит Демьян Ганул — активист, волонтер, зоозащитник, инициатор процессов декоммунизации и сноса памятников российским имперским деятелям в городе, проукраинский участник событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Подозреваемый произвел несколько выстрелов в Ганула из огнестрельного оружия и скрылся, однако позже в тот же день его задержали.

Стрелком оказался 46-летний военный в СЗЧ, который был командиром механизированного взвода воинской части А0666 — это 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода.

В Офисе генпрокурора сообщали, что для подготовки к преступлению обвиняемый в феврале 2025 года самовольно оставил место службы, получив пистолет Макарова, боеприпасы и две ручные гранаты РГД-5, которые незаконно хранил и носил при себе.