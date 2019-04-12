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Дело Савченко-Рубана передали в суд Броваров

Сегодня, 17:24
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Дело Савченко-Рубана передали в суд Броваров - фото

Надежда Савченко / Facebook

Надежда Савченко

Киевский апелляционный суд перенаправил дело нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана на рассмотрение в Броварской горрайонный суд Киевской области.

"Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении Савченко Н.В. и Рубана В.В. за Броварским районным судом Киевской области", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 29 марта Киевский апелляционный суд передал дело в Верховный суд для определения подсудности. 3 апреля Верховный суд вернул обвинительный акт в Киевский апелляционный суд, который в свою очередь направил дело в Дарницкий районный суд Киева.

Дарницкий райсуд 11 апреля удовлетворил ходатайство защиты Рубана об отводе коллегии судей, и дело вернули в Киевский апелляционный суд.

Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.

Теги:   Надежда Савченко Владимир Рубан

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