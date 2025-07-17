Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины. Экс-комбату Лапину изменили меру пресечения: передали на поруки ветерану Маси Найему

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для бывшего командира 415-го отдельного стрелкового батальона Ильи Лапина . Вместо ночного домашнего ареста его отпустили на поруки правозащитника и ветерана Маси Найема.

Об этом в четверг, 17 июля, сообщило Суспільне.

Прокурор настаивал на продлении ночного ареста с 23:00 до 05:00. Он считает, что смягчение меры может создать риски — Лапин может скрываться, уничтожить документы или давить на свидетелей.

Во время заседания суда Маси Найем выразил готовность взять Лапина на поруки, отметив, что знает его по службе.

Найем подчеркнул, что сам факт применения меры пресечения является «унизительным для офицера», который ранее имел доверие государства, получал в распоряжение оружие, подчиненных и бюджетные средства.

«Уверен, что смогу обеспечить выполнение обязанностей. Считаю, что Лапин не является виновным. Хочу взять на поруки, потому что сама по себе мера пресечения является унизительной для офицера», — заявил правозащитник и ветеран.

Лапин заявил, что был удивлен решением Найема взять его на поруки.

«Для меня это большая честь, когда такие люди за меня беспокоятся», — сказал экс-командир.

Прокурор выступил против смягчения меры пресечения, однако суд решил передать Лапина на поруки. Такая мера пресечения будет действовать 60 дней — до 14 сентября.

10 мая 2024 года стало известно, что ГБР начало расследование причин прорыва российской армией украинской границы в Харьковской области. Следователи допросили военное руководство страны и бойцов, которые находились на поле боя по делу о прорыве РФ на Харьковщине.

20 января Служба безопасности и Государственное бюро расследований задержали генералов, которые, по данным следствия, не обеспечили надлежащую защиту Харьковской области, что повлекло прорыв российских войск на этом направлении в мае 2024 года.

21 января Печерский райсуд Киева взял под стражу полковника, экс-командира 415 стрелкового батальона 23 ОМБр Илью Лапина по делу о ненадлежащей обороне во время наступления на север Харьковской области в 2024 году.