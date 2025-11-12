О ситуации в Энергоатоме знали с 2023 года, сообщил Александр Харченко (Фото: Энергоатом)

Директор Центра исследований энергетики и экс-советник Германа Галущенко Александр Харченко заявил, что с 2023 года шли активные разговоры о том, что происходит в Энергоатоме , где недавно произошел коррупционный скандал.

В интервью программы Новий відлік он предположил, что сумма ущерба намного выше той, которую озвучили в НАБУ.

«Думаю, что с 2023 года точно шли активные разговоры о том, что происходит в Энергоатоме […] эта информация гуляла по рынку налево и направо. […] И я, если честно — я не юрист, я не следователь, я точно не могу выносить приговоры и говорить, что кто-то виноват, а кто-то не виноват — но если меня спросят об оценке суммы [убытков из-за схемы], то я думаю, что $100 млн [озвученная НАБУ сумма] — это, ну, может 10%», — заявил он.

Он также добавил, что в этой ситуации «нет сюрприза», так как разговоры об этом велись давно.

«Нет сюрприза. Есть полное понимание, к сожалению, что информация об этой ситуации не была каким-то закрытым ларцом. И только сейчас правоохранительные органы добрались к этой истории, но она продолжалась долго», — добавил он.

11 ноября в Энергоатоме заверили, что «случай, который произошел в компании», связанный с коррупционным скандалом, не повлиял на производственные планы и безопасность атомных станций.

Ранее в Энергоатоме отреагировали на обвинения в коррупции, связанные с работниками компании. Наблюдательный совет компании созовет специальное заседание для оценки ситуации, инициирует независимую проверку операций и аудит внутренних процедур и систем контроля.

Утром 10 ноября УП со ссылкой на источники написала об обысках НАБУ у бизнесмена, совладельца студии Квартал 95 и давнего соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Сообщается, что бизнесмен выехал из Украины за несколько часов до обысков.

Нардеп Ярослав Железняк заявил об обысках у министра юстиции Украины, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании Энергоатом. Кроме того, парламентарий заявил, что Михаил и Александр Цукерманы, которые фигурируют в деле совладельца студии Квартал 95 Тимура Миндича, срочно выехали из Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро впоследствии подтвердили разоблачение масштабной коррупции в сфере энергетики, участники которой выстроили схему влияния на Энергоатом, но не уточнили деталей. По данным источников NV, обыски у Миндича и Галущенко проходят в одном деле о коррупции в энергетике.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на разоблачение НАБУ масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме. Он отметил, что прозрачность в энергетической компании является приоритетом, и все причастные к коррупционным схемам должны понести ответственность.