11 октября 2018, четверг

Дело Добкина передали в суд

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Михаила Добкина подозревают в мошенничестве

Михаила Добкина подозревают в мошенничестве

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по делу против бывшего мэра Харькова, ныне народного депутата Михаила Добкина.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сегодня в суд направлено обвинительное заключение в очередном, уже третьем в 2018 году, уголовном производстве по хищению более 75 га земли стоимостью более 240 млн грн", - заявила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, обвинения касаются шести бывших высокопоставленных чиновников Харьковского городского совета, в том числе Добкина, его заместителя и руководителей профильных департаментов, а также непосредственных выгодоприобретателей земельных участков.

За совершенные преступления им грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Генпрокуратура вручила нардепу Михаилу Добкину подозрение по статье о мошенничестве и превышение служебных полномочий. По данным следствия, в результате "кооперативной схемы", которая действовала в 2008-2010 годах, харьковские чиновники во главе с Добкиным незаконно передали право на 75 га земли в Харькове стоимостью свыше 240 млн грн.

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Верховная Рада проголосовала за лишение его депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест.

Печерский районный суд Киева постановил взять Добкина под стражу на 60 дней и установил в качестве альтернативы сумму залога сначала в 150 млн грн, а позже сократил ее втрое.

Соратники Добкина внесли за него залог, сейчас он на свободе.

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