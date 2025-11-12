Российские войска оккупировали два населенных пункта и продвинулись в Покровске — DeepState

12 ноября, 13:41
Российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях (Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Российские войска оккупировали село Новое в Донецкой области и Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили аналитики проекта DeepState.

Кроме этого, оккупанты продвинулись в Покровске и Чунишино Донецкой области, а также в Сладком, Ровнополье и Яблочном Запорожской области.

Инфографика: DeepState
Как сообщила Украинская правда 12 ноября, войска страны-агрессора России по меньшей мере с 6 ноября заезжают в Покровск техникой, а также выставляют там свои минометы. По данным УП, попытки украинских спецподразделений зачистить город от россиян были запоздалыми и не повлияли на ситуацию.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Покровска российские войска проводят масштабную наступательную операцию и стягивают значительные силы, чтобы прорвать украинскую линию обороны.

По его словам, цель России — окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыть линии снабжения и заставить остатки гражданского населения эвакуироваться, чтобы затем осуществить «последний гамбит» для захвата всей Донецкой области.

11 ноября спикер Сил обороны Юга сообщил, что украинским военным пришлось отойти с позиций в районах Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки Запорожской области.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Донецкая область Запорожская область Покровск Оккупация новое наступление РФ Deep State

