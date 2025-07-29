30 студентов украинских высших учебных заведений посетят одну из крупнейших технологических выставок в мире — Consumer Electronics Show (CES) — благодаря компании Ajax Systems. Событие состоится 6−9 января, в Лас-Вегасе, США.

Попасть на выставку могут студенты инженерных специальностей со всей Украины, которые пройдут открытый конкурсный отбор. Прием заявок продлится с 28 июля по 31 августа включительно.

На CES студенты смогут ознакомиться с передовыми технологиями, пообщаться с ведущими экспертами отрасли, а также сформировать идеи для разработки собственных технических решений. Проект реализуется в рамках инициативы Ajax Next, направленной на развитие инженерного образования в Украине и поддержку нового поколения изобретателей.

Когда я учился в университете, о технологических новинках мы узнавали из журналов или Интернета. О посещении выставок мирового масштаба, как CES, я мог только мечтать. На первую профессиональную выставку по безопасности я поехал в 26 лет в Германию и получил огромное вдохновение, которое помогло найти правильный профессиональный путь. Мы хотим, чтобы будущие украинские инженеры увидели глобальную реальность не в 26, а в 19. Чтобы они поняли, чего можно добиться, почувствовали конкуренцию, получили амбиции и вернулись реализовывать их в Украине. Эти юные люди – наше будущее. Мы приложим все силы, чтобы они были лучше и быстрее нас. Александр Конотопский Председатель наблюдательного совета Ajax Systems

К участию приглашаются студенты:

дневной формы обучения украинских УВО ( любой формы собственности);

любой формы собственности); технических специальностей с кодами E ( естественные науки, математика и статистика), F ( Информационные технологии), G ( Инженерия, производство и строительство);

естественные науки, математика и статистика), F Информационные технологии), G Инженерия, производство и строительство); уровня высшего образования: бакалавр или магистр;

в возрасте от 18 лет;

с уровнем английского не ниже B1 ( Intermediate).

Кандидаты будут проходить многоэтапный отбор, во время которого будут оцениваться: академические результаты, участие во внеакадемических научно-технических проектах и мотивационное письмо. Анкеты студентов будут анализировать анонимно по четкой системе критериев.

Ajax Systems полностью покроет все расходы: логистику, питание, участие в мероприятии и оформление виз. Ознакомиться со всеми деталями проекта и подать заявку на участие можно по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки Украины, и ІЕЕЕ Ukraine. Среди партнеров проекта также ведущие высшие учебные заведения: КПИ, КАИ, КНУ, НУ «ЛП», НаУКМА, которые привлечены к информационной поддержке и делегируют представителей в состав жюри для оценки анкет.

О Consumer Electronics Show (CES)

Consumer Electronics Show (CES) — одна из крупнейших технологических выставок мира, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе, США. Именно здесь представили Тетрис, первые компьютеры, а затем — разработки в сфере 3D-печати и искусственного интеллекта. Сейчас это платформа, где смелые стартапы и признанные гиганты задают вектор развития технологий.

Про Ajax Systems

Ajax Systems — международная технологическая компания и крупнейший в Европе производитель систем безопасности. Продуктам Ajax доверяют уже более 4 миллионов конечных пользователей и 290 тысяч PRO-пользователей в более чем 180 странах. Компания предлагает комплексные решения для защиты жилых и коммерческих объектов различного масштаба. Сейчас портфолио Ajax насчитывает 180 устройств для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности и комфорта а также автоматизации.