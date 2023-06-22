От отрицания до проблесков принятия. Какой путь в своем восприятии реальности прошел Путин за 16 месяцев войны — интервью с Марком Фейгиным

22 июня, 22:05
NV Премиум
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Жест отчаяния. Российский диктатор Владимир Путин на встрече с «военкорами» выглядел крайне неубедительно (Фото:DR)

Жест отчаяния. Российский диктатор Владимир Путин на встрече с «военкорами» выглядел крайне неубедительно (Фото:DR)

Автор: Максим Бутченко

Марк Фейгин рассуждает о том, как российский диктатор пытается спрятаться от войны за спиной Шойгу и почему у него это уже не получается.

В какой мир поселил сам себя российский диктатор, как наступление украинской армии влияет на настроения в Кремле и почему российские элиты осознали, что находятся в тупике? Об этом NV поговорил с большим знатоком околокремлевской жизни Марком Фейгиным, экс-депутатом госдумы РФ, изгнанным из профессии и из России московским адвокатом, который сейчас подвизается в роли популярного видеоблогера.

Видео дня

— Последние публичные выступления Путина удивляют. На Петербургском экономическом форуме он вместо разговора об экономики принялся демонстрировать ролики, посвященные Степану Бандере. Это деградация или как это назвать?

Теги:   Владимир Путин Марк Фейгин

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