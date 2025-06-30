Экипаж ВМС спас группу людей, которых из-за шторма вынесло в Черное море
Операция ВМС по спасению людей в море (Фото: ВМС Украины)
В Черном море штормом унесло гражданских. Экипаж катера ВМС ВСУ провел спасательную операцию.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.
Во время выполнения боевых задач в море военные моряки Вооруженных сил Украины спасли пятерых гражданских.
По данным ВМС, экипаж катера получил сигнал тревоги от подразделения Госпогранслужбы — из-за шторма людей на надувных кругах отнесло в открытое море.
Военные оперативно отреагировали и пришли на помощь. Всех пострадавших удалось спасти, им оказали необходимую помощь.
В ВМС отметили, что на побережье и в акватории Черного моря продолжается высокая минная опасность.
Поэтому купание, выход на лодках и другие виды водного отдыха в запрещенных зонах остаются смертельно опасными.