Экипаж ВМС спас группу людей, которых из-за шторма вынесло в Черное море

30 июня, 10:08
Операция ВМС по спасению людей в море (Фото: ВМС Украины)

В Черном море штормом унесло гражданских. Экипаж катера ВМС ВСУ провел спасательную операцию.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Во время выполнения боевых задач в море военные моряки Вооруженных сил Украины спасли пятерых гражданских.

По данным ВМС, экипаж катера получил сигнал тревоги от подразделения Госпогранслужбы — из-за шторма людей на надувных кругах отнесло в открытое море.

Военные оперативно отреагировали и пришли на помощь. Всех пострадавших удалось спасти, им оказали необходимую помощь.

В ВМС отметили, что на побережье и в акватории Черного моря продолжается высокая минная опасность.

Поэтому купание, выход на лодках и другие виды водного отдыха в запрещенных зонах остаются смертельно опасными.



