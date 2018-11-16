16 ноября 2018, пятница

Часть оккупированного Крыма обесточена из-за аварии

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На данный момент ведется поиск повреждений
Фото: minenergo.gov.ru

На данный момент ведется поиск повреждений

В пятницу, 16 ноября, часть оккупированного Крыма оказалась обесточена в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач.

Как сообщает Крым. Реалии со ссылкой на Крымэнерго, аварийное отключение света произошло в трех районах – Бахчисарайском, Джанкойском и Нижнегорском.

По информации предприятия, свет отсутствует в селах Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района и частично в Бахчисарае. Аварийное отключение света произошло в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района и Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района.

На данный момент ведется поиск повреждений.

Крым был аннексирован РФ в феврале-марте 2014 года. С конца 2015 года материковая Украина прекратила энергопоставки из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. После этого российские власти ввели в эксплуатацию энергомост в оккупированный Крым с территории РФ.

Несмотря на ввод последней нитки энергомоста, в Крыму продолжаются отключения света.

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