Часть оккупированного Крыма обесточена из-за аварии

В пятницу, 16 ноября, часть оккупированного Крыма оказалась обесточена в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач.

Как сообщает Крым. Реалии со ссылкой на Крымэнерго, аварийное отключение света произошло в трех районах – Бахчисарайском, Джанкойском и Нижнегорском.

По информации предприятия, свет отсутствует в селах Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района и частично в Бахчисарае. Аварийное отключение света произошло в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района и Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района.

На данный момент ведется поиск повреждений.

Крым был аннексирован РФ в феврале-марте 2014 года. С конца 2015 года материковая Украина прекратила энергопоставки из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. После этого российские власти ввели в эксплуатацию энергомост в оккупированный Крым с территории РФ.

Несмотря на ввод последней нитки энергомоста, в Крыму продолжаются отключения света.