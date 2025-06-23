В Часовом Яру на Краматорском направлении продолжаются городские бои, россияне превратили жилые кварталы в груды кирпича.

Об этом заявил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Олег Петрасюк в эфире Суспільного

Он добавил, что оккупанты не покидают надежды оккупировать город, применяя для этого самые мощные из своих соединений, в частности 98-ю воздушно-десантную дивизию.

Штурмы россиян постоянные, отметил он. Оккупанты осуществляют атаки малыми пехотными группами, иногда применяют или бронетехнику, или мототехнику.

По словам военного, когда вражеские силы не могут захватить таким образом позиции защитников, то начинают разрушать город авиабомбами, артиллерией или тяжелыми БПЛА.

«Сейчас Часов Яр даже не город. Это стены домов, даже остатки стен. Если посмотреть в ретроспективе на трансляции, то можно увидеть, что здания сначала превращались в сгоревшие, потом разрушались стены, сейчас от некоторых кварталов остаются только груды кирпича. Там, где было здание из белого кирпича — белое пятно, там где было здание из красного кирпича — красное», — констатирует офицер.

30 мая в 24 ОМБр заявили, что За последние три места российские захватчики почти не продвинулись в Часовом Яру Донецкой области, в частности, благодаря дронам-бомберам и их экипажам Сил обороны Украины.