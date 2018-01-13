Бывший директор детского лагеря Виктория объявил голодовку

Пожар в лагере Виктория произошел в сентябре 2017 года

Экс-директор детского лагеря Виктория Петрос Саркисян объявил голодовку в знак протеста против решения суда о продлении срока ареста.

Приморский суд Одессы удовлетворил ходатайство областной прокуратуры о продлении срока ареста Саркисяна для того, чтобы участники процесса ознакомились с 85 томами дела, передает Укринформ.

"Суд заслушал доводы сторон обвинения и защиты и решил продлить на 60 суток срок содержания под стражей подсудимого Саркисяна без права внесения залога", - заявил судья Роман Гончаров.

Напомним, что в ночь на 16 сентября в Одессе начался пожар в лагере Виктория. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, где находились 42 ребенка. Из решения суда стало известно, что сотрудники лагеря вызвали спасателей только через полчаса после начала пожара. Они пытались потушить огонь самостоятельно.