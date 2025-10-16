«Должны быть готовыми к отпору». Буданов заявил, что ближайшие годы для Украины не будут мирными

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что украинцы должны готовиться к тому, что ближайшие годы не будут мирными. Речь идет не о постоянных боевых действиях, но о постоянной угрозе, которая будет требовать готовности в любой момент.

Об этом Буданов заявил во время Киевского международного экономического форума, сообщает РБК-Украина.

«Абсолютно мирная, безогрозная жизнь на ближайшие годы вряд ли будет», — сказал глава ГУР.

Как передает телеканал Мы — Украина, Буданов пояснил, что не имеет в виду постоянные боевые действия, а говорит именно об угрозе, которая будет существовать рядом с Украиной.

«Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет, речь не об этом, но о том, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному отпору в любой момент. Это будет, как говорится, и вызов, и возможность для нашего общества. „Стальной дикобраз“, „израилизация“, „Дикий еж“ — название может быть разное. Главное, что мы вкладываем в этот смысл. На самом ли деле мы идем к этому, или это только визия?» — отметил Буданов.

В интервью Наталье Мосейчук, которое было опубликовано 2 августа, Буданов заявил, что Россия планирует до 2036 года провести самое масштабное с 1980-х перевооружение. Главная задача — быть готовыми к возможной войне с НАТО к 2030-му.