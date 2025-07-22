В СБУ заявили, что 14-летние школьники были среди российских агентов, которые готовили теракты против военных и правоохранителей

В СБУ заявили, что в Днепре задержали двух 14-летних школьников-одноклассников из Каменского (Фото: ssu.gov.ua)

Сотрудники СБУ задержали семерых украинцев по подозрению вподготовке терактов против украинских военнослужащих и правоохранителей с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ) по заказу ФСБ страны-агрессора РФ.

Об этом сообщается 22 июля на сайте украинской спецслужбы.

По версии следствия, российские оккупанты завербовали фигурантов через Telegram-каналы по поиску «легких заработков». Причем среди подозреваемых — трое несовершеннолетних украинцев.

В Днепре контрразведка СБУ разоблачила двух 14-летних школьников-одноклассников из Каменского, которые пытались взорвать экипаж патруля Нацполиции.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

По заданию российских кураторов, юноши прибыли в Днепр, где забрали из схрона СВУ и заложили его под припаркованное полицейское авто, сообщили в спецслужбе.

Сотрудникам СБУ удалось задержать фигурантов, когда те собирались дистанционно активировать взрывчатку.

Далее, в Кривом Роге правоохранители задержали еще трех подозреваемых. Один из них — 30-летний наркозависимый, который изготовил СВУ и заложил его в тайник.

Двое других — 18-летние местные по заказу российских оккупантов — достали оттуда взрывчатку и установили ее среди гаражей, чтобы взорвать украинского военнослужащего.

Затем в Полтавской области СБУ разоблачили 14-летнюю школьницу, которая по инструкции оккупантов изготовила СВУ, а дальше спрятала его в квартире. Туда оккупанты хотели заманить другого украинского защитника.

Кроме того, в Черниговской области контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт. 17-летний подросток обратился в украинскую спецслужбу и сообщил о планах оккупантов завербовать его для подрыва СВУ.

Далее — в Хмельницкой области правоохранители задержали 25-летнего наркозависимого из Василькова (Киевская область). Он по указанию ФСБ прибыл в Каменец-Подольский для совершения теракта. Фигуранта задержали «на горячем», когда он поместил взрывчатку под колесо автомобиля бойца ВСУ.

Сотрудники СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 111 ( государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

2 ст. 111 государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч . 2 ст. 258 ( террористический акт).

Суд отправил задержанных под стражу. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.