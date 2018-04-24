Больше тысячи ветеранов АТО совершили суицид - нардеп

Больше тысячи участников боевых действий на Донбассе покончили жизнь самоубийством, сообщил глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

"В Украине уже более тысячи человек, воевавших в АТО и закончивших суицидом", - цитирует его заявление Укринформ.

По словам нардепа, война на Донбассе кардинально отличается от войны, которая была в Афганистане, в частности, во влиянии на психологическое состояние бойцов.

"В Афганистане была война, на которой применяли стрелковое оружие. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", - отметил Третьяков.

Напомним, что в июне 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что за три года войны военная прокуратура зафиксировала около 500 случаев суицида среди участников АТО, которые вернулись из зоны боевых действий.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в прошлом году в среднем совершалось 2-3 самоубийства в неделю среди бойцов сил АТО и других.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал данные Матиоса ошибочными и манипулятивными и засекретил информацию о количестве самоубийств в армии.