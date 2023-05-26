Резников испытал украинский вездеход Богун: опубликовано впечатляющее видео 26 мая, 13:58 Испытания вездехода украинского производства Богун (Фото:Скриншот видео Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников испытал вездеход украинского производства Богун.

«Я в восторге! Высококлассное авто. Два таких уже воюют в разных подразделениях» — написал он в своем Facebook и опубликовал соответствующее видео.

Резников рассказал, что специально для десантников и штурмовиков сделали Богун типа «кабриолет», где убрали кабину и вместо этого оборудовали места для личного состава, сделав десантную машину.

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«В настоящее время другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора. Есть уже и заявки от отдельных командующих», — добавил он.

Министр обороны добавил, что развитие национального ВПК является одним из приоритетных направлений ведомства.

В середине мая Резников также протестировал танк украинского производства Оплот. Минобороны закажет их для нужд ВСУ.