Резников испытал украинский вездеход Богун: опубликовано впечатляющее видео

26 мая, 13:58
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Испытания вездехода украинского производства Богун (Фото:Скриншот видео Алексей Резников/Facebook)

Испытания вездехода украинского производства Богун (Фото:Скриншот видео Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников испытал вездеход украинского производства Богун.

«Я в восторге! Высококлассное авто. Два таких уже воюют в разных подразделениях» — написал он в своем Facebook и опубликовал соответствующее видео.

Резников рассказал, что специально для десантников и штурмовиков сделали Богун типа «кабриолет», где убрали кабину и вместо этого оборудовали места для личного состава, сделав десантную машину.

Видео дня

«В настоящее время другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора. Есть уже и заявки от отдельных командующих», — добавил он.

https://www.facebook.com/watch/?v=1606655089833088

Министр обороны добавил, что развитие национального ВПК является одним из приоритетных направлений ведомства.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобороны Украины Алексей Резников вездеход Богун

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