Богдан прокомментировал присутствие на концерте Лободы и Артура Пирожкова на День Конституции Сегодня, 14:03 4075 Цей матеріал також доступний українською Скриншот Queen. kyiv/Instagram Андрей Богдан на концерте Скриншот Queen. kyiv/Instagram

На День Конституции 28 июня руководитель Офиса президента Владимира Зеленского сходил на концерт певицы Лободы и российского артиста Артура Пирожкова.

Об этом сообщает УП. Off the record.

Видео с Богданом опубликовано в инстаграм ресторанного комплекса Queen, где проходил концерт.

Фото: Queen

Богдан прокомментировал theБабелю посещение этого концерта.

«Вообще-то артист Алексадр Ревва — гражданин Украины. Очень патриотичный парень », — сказал Богдан. При этом он отметил, что не является поклонником Пирожкова.