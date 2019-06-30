Богдан прокомментировал присутствие на концерте Лободы и Артура Пирожкова на День Конституции
Сегодня, 14:03
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На День Конституции 28 июня руководитель Офиса президента Владимира Зеленского сходил на концерт певицы Лободы и российского артиста Артура Пирожкова.
Об этом сообщает УП. Off the record.
Видео с Богданом опубликовано в инстаграм ресторанного комплекса Queen, где проходил концерт.
Фото: Queen
Богдан прокомментировал theБабелю посещение этого концерта.
«Вообще-то артист Алексадр Ревва — гражданин Украины. Очень патриотичный парень », — сказал Богдан. При этом он отметил, что не является поклонником Пирожкова.