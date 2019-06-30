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Богдан прокомментировал присутствие на концерте Лободы и Артура Пирожкова на День Конституции

Сегодня, 14:03
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Скриншот Queen. kyiv/Instagram

Андрей Богдан на концерте

На День Конституции 28 июня руководитель Офиса президента Владимира Зеленского сходил на концерт певицы Лободы и российского артиста Артура Пирожкова.

Об этом сообщает УП. Off the record.

Видео с Богданом опубликовано в инстаграм ресторанного комплекса Queen, где проходил концерт.

Фото: Queen

Богдан прокомментировал theБабелю посещение этого концерта.

«Вообще-то артист Алексадр Ревва — гражданин Украины. Очень патриотичный парень », — сказал Богдан. При этом он отметил, что не является поклонником Пирожкова.

Теги:   Светлана Лобода Андрей Богдан Офис президента Украины

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