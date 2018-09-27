27 сентября 2018, четверг

Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе

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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В четверг, 27 сентября, российско-оккупационные войска восемь раз обстреливали позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики осуществляли прицельные обстрелы по позициям ООС у Крымского, Новотошковского, Золотого, Троицкого, Новотроицкого, Гнутово и Водяного из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.

Напомним, что 26 сентября террористы 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск, дважды использовав запрещенное вооружение.

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