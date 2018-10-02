Боевики применили минометы и БМП возле Луганского - штаб ООС

Во вторник, 2 октября, российско-оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, в том числе трижды применили тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам ООС у Крымского, Новотошковского, Орехово, Луганского, Старогнатовки, Чермалыка и Павлополя.

Минометы 82-го калибра оккупанты применили вблизи Орехово, Луганского и Старогнатовки. Защитники Луганского были обстреляны из вооружения БМП.

По данным штаба, во время боевых действий потерь среди украинских военнослужащих не было. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем.

Напомним, что 1 октября в районе проведения операции Объединенных сил террористы 21 раз обстреляли позиции украинских военных, четыре раза применив запрещенное вооружение.