22 октября 2018, понедельник

Боевики пять раз нарушили режим тишины

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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В понедельник, 22 октября, российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединское. Наибольшую активность зафиксировали вблизи Марьинки.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимают решение на открытие огня в ответ", - добавили в пресс-центре.

Напомним, что 21 октября террористы 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Вследствие обстрелов трое украинских военных были ранены.

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