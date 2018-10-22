Боевики пять раз нарушили режим тишины

В понедельник, 22 октября, российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединское. Наибольшую активность зафиксировали вблизи Марьинки.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимают решение на открытие огня в ответ", - добавили в пресс-центре.

Напомним, что 21 октября террористы 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Вследствие обстрелов трое украинских военных были ранены.