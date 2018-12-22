Боевики один раз провоцировали украинских бойцов в зоне ООС
В субботу, 22 декабря, российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, потерь среди бойцов Объединенных сил нет.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, единственное нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Там боевики вели прицельный обстрел из гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Напомним, что 21 декабря террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное вооружение.