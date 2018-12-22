Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Кирилл Говорун
О чем говорит устав украинской церкви?
Зоя Казанжи
Одесские реалии. О городской власти и российской церкви
Иван Миклош
Пять вещей, которых не хватает Украине
Фарид Закария
Запад ждет мрачное будущее?

Боевики один раз провоцировали украинских бойцов в зоне ООС

Сегодня, 18:48
0
Цей матеріал також доступний українською

В зоне проведения ООС - относительное затишье

В субботу, 22 декабря, российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, единственное нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Там боевики вели прицельный обстрел из гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Напомним, что 21 декабря террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное вооружение.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

IT-индустрия

Сегодня, 18:05

article_img
Лучшие сервисы, которые заменят Google и не будут собирать информацию о вас - вторая часть
События

Сегодня, 16:42

article_img
Взрывы на Солнце, мифы о Санта-Клаусе и лучшие книги года. Самое интересное за неделю по версии главреда NV.ua
События

Сегодня, 15:14

article_img
Меньше сахара и соли. Как борются с ожирением в Германии и помогут ли ограничения украинцам

ТОП-3 мнений

Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
18282
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
9704
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Тяжелый день для России
8963
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
18282
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
12842
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
9704
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29098
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25194
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
21943

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться