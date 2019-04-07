Боевики обстреляли прифронтовой поселок Золотое-4
В Луганской области боевики обстреляли частный сектор прифронтового поселка Золотое-4.
В пресс-службе областной полиции сообщили, что обстрел велся из
гранатомета с территории временно оккупированного поселка Золотое-5.
В результате обстрела снаряд попал в дом по улице Первая Свободная и повредил крышу, а также припаркованный неподалеку автомобиль.
Жертв и пострадавших среди населения нет.
Правоохранители внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).