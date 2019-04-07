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Боевики обстреляли прифронтовой поселок Золотое-4

Сегодня, 12:07
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Боевики обстреляли прифронтовой поселок Золотое-4 - фото

npu.gov.ua

Жертв и пострадавших среди населения нет

В Луганской области боевики обстреляли частный сектор прифронтового поселка Золотое-4.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что обстрел велся из гранатомета с территории временно оккупированного поселка Золотое-5.

В результате обстрела снаряд попал в дом по улице Первая Свободная и повредил крышу, а также припаркованный неподалеку автомобиль.

Жертв и пострадавших среди населения нет.

Правоохранители внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Теги:   Золотое Луганская область

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