Боевики обстреляли прифронтовой поселок Золотое-4 Сегодня, 12:07 757 Цей матеріал також доступний українською npu.gov.ua Жертв и пострадавших среди населения нет npu.gov.ua

В Луганской области боевики обстреляли частный сектор прифронтового поселка Золотое-4.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что обстрел велся из гранатомета с территории временно оккупированного поселка Золотое-5.



В результате обстрела снаряд попал в дом по улице Первая Свободная и повредил крышу, а также припаркованный неподалеку автомобиль.

Жертв и пострадавших среди населения нет.

Правоохранители внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).