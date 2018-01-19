Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО

На линии соприкосновения опять нет полного прекращения огня

На Донбассе с начала пятницы, 19 января, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины.

По информации пресс-центра штаба АТО, боевики открывали огонь на Луганском направлении, на других участках фронта вооруженных провокаций не зафиксировано.

Неподалеку Луганского на Светлодарской дуге ночью оккупанты вели огонь из 82-мм минометов. А у Станицы Луганской боевики устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

Напомним, что 18 января террористы в зоне АТО дважды обстреляли позиции украинских военных.