Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО

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На линии соприкосновения опять нет полного прекращения огня
Фото: Пресс-центр штаба АТО

На линии соприкосновения опять нет полного прекращения огня

На Донбассе с начала пятницы, 19 января, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины.

По информации пресс-центра штаба АТО, боевики открывали огонь на Луганском направлении, на других участках фронта вооруженных провокаций не зафиксировано.

Неподалеку Луганского на Светлодарской дуге ночью оккупанты вели огонь из 82-мм минометов. А у Станицы Луганской боевики устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

Напомним, что 18 января террористы в зоне АТО дважды обстреляли позиции украинских военных.

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