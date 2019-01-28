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Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Вчера, 19:11
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В понедельник, 28 января, боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север российские наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи поселка Крымское, из автоматических гранатометов -  вблизи населенного пункта Травневе.

Позиции ООС вблизи поселка Новотошковское были обстреляны российско-оккупационными войсками из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток террористы обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ООС в районе населенного пункта Широкино. Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Украинские подразделения подавляли огонь террористов с применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе

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