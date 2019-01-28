Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе Вчера, 19:11 55 Цей матеріал також доступний українською

В понедельник, 28 января, боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север российские наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи поселка Крымское, из автоматических гранатометов - вблизи населенного пункта Травневе.

Позиции ООС вблизи поселка Новотошковское были обстреляны российско-оккупационными войсками из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток террористы обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ООС в районе населенного пункта Широкино. Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Украинские подразделения подавляли огонь террористов с применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.