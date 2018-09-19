19 сентября 2018, среда

Боевики 489 раз нарушили школьное перемирие на Донбассе - Олифер

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

За три недели школьного перемирия на Донбассе боевики российско-оккупационного войска 489 раз открывали огонь по позициям украинских военных и населенным пунктам.

Об этом сообщила представитель пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам встречи контактной группы в Минске в среду, 19 сентября.

"Постоянной тишины нет. В течение действия школьного перемирия (29 августа - 17 сентября 2018 года) украинская сторона зафиксировала 489 обстрелов со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе из оружия, запрещенного Минскими соглашениями - артиллерии и минометов. Трижды были обстреляны населенные пункты - Красногоровка, Майорск, Водяное", - заявила она в Facebook.

По ее словам, наблюдатели ОБСЕ в период с 3 по 9 сентября зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в два раза.

Кроме того, СММ ОБСЕ обнаружила очередные факты поставок Россией военной техники на оккупированную территорию Донбасса. В частности были переброшены четыре новейших радиолокационных системы производства РФ - Леер, Красуха - 2, Былина, Репеллент - 1.

Напомним, 22 августа Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске достигла соглашения о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 29 августа в связи с началом учебного года.

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