Боевики 32 раза провоцировали силы АТО, два бойца пострадали

В четверг, 29 марта, российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим перемирия на Донбассе, в результате вооруженных провокаций пострадали два украинских бойца.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, один украинский защитник получил ранения во время обстрела. Еще один воин получил боевую травму.

На Донецком направлении боевики из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БПМ обстреляли укрепления Вооруженных сил Украины в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитникам Широкино, а гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика.

Гибридные войска из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО у Талаковки и Каменки, а из стрелкового оружия - возле Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя. У Гнутово, Талаковки и Пищевика было применено БМП.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали опорные пункты ВСУ неподалеку Луганского.

Напомним, что 28 марта в зоне АТО террористы 54 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих.