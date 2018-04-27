Боевики 26 раз обстреляли позиции сил АТО

В пятницу, 27 апреля, российско-оккупационные войска 26 раз открывали огонь по укреплениям украинских защитников на Донбассе, в результате никто из бойцов сил АТО не пострадал.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного. Под Лебединским применили минометы калибра 120 мм.

Позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка и Марьинки были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, под Талаковкой - из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса, недалеко Каменки - из гранатометов. Террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкино и Пищевика, а стрелковое оружие применили против защитников Авдеевки, Красногоровки и Широкино.

На Луганском направлении боевики били из 120 мм миномета, вооружения БМП и гранатометов по позициям ВСУ вблизи Светлодарска.

Напомним, что 26 апреля в зоне АТО было зафиксировано 52 обстрела украинских позиций со стороны террористов. В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения, еще двое были травмированы.