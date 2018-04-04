Боевики 18 раз нарушили режим "пасхального перемирия" в зоне АТО

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Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

В среду, 4 апреля, российско-оккупационные войска 18 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне АТО, вследствие провокаций украинские защитники не пострадали.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям в районе Лебединского и Каменки.

Защитники Авдеевки и Водяного были обстреляны из гранатометов, Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов, Широкино, Водяного и шахты Бутовка - из снайперского и стрелкового оружия.

Кроме этого, оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Павлополя, Гнутово, Авдеевки и Невельского.

На Луганском направлении боевики обстреляли из стрелкового оружия укрепления сил АТО в районе станции Донец.

Напомним, что 3 апреля в зоне АТО было зафиксировано 24 обстрела украинских позиций со стороны террористов, в результате один военнослужащий был ранен.

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