Боевики 12 раз провоцировали силы АТО, один боец ранен

В четверг, 19 апреля, в зоне АТО российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате один украинский защитник получил ранения.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении боевики били из гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям ВСУ вблизи Авдеевки. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Каменки. Стрелковое оружие оккупанты применили в районе Водяного, Марьинки и Гнутово.

На Луганском направлении боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов украинские позиции в районе Станицы Луганской и Травневого.

Напомним, что 18 апреля в зоне АТО было зафиксировано 50 обстрелов украинских позиций со стороны террористов. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный был ранен, еще один получил боевую травму.