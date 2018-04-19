Боевики 12 раз провоцировали силы АТО, один боец ранен

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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В четверг, 19 апреля, в зоне АТО российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате один украинский защитник получил ранения.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении боевики били из гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям ВСУ вблизи Авдеевки. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Каменки. Стрелковое оружие оккупанты применили в районе Водяного, Марьинки и Гнутово.

На Луганском направлении боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов украинские позиции в районе Станицы Луганской и Травневого.

Напомним, что 18 апреля в зоне АТО было зафиксировано 50 обстрелов украинских позиций со стороны террористов. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный был ранен, еще один получил боевую травму.

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