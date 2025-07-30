Иван Яковина международный обозреватель

Для украинской армии на юге, около города Покровск, сейчас все очень сложно, ситуация плохая.

Но, опять же, я хочу напомнить всем, как устроена сейчас война. Есть дроны, значит, россияне не идут вперед. Если у украинцев есть дроны, то россиян останавливают. Если нет дронов или если наблюдается нехватка дронов, то россияне могут продвигаться.

Реклама

Для Путина захват Покровска — это сейчас главный приоритет. Я предполагаю, конечно, не могу ему в голову забраться, но я думаю, он сейчас больше всего мечтает именно о захвате Покровска. Он направляет сейчас туда колоссальные ресурсы. Бесконечным потоком идут российские штурмовые группы — малые и, как их называют, сверхмалые, по одному, по два человека.