Билеты на праздники. Когда Укрзализныця возобновит их продажу

26 ноября Укрзализныця возобновит продажу билетов на поезда дальнего сообщения. С графиком движения вносятся окончательные корректировки, сообщил директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Из-за ремонта инфрастрктуры и запуска экспресса

Также Красноштан рассказал о причине прекращения продажи билетов на праздничные дни. Это связано с ремонтом инфраструктуры и запуском скоростного эскпресса в Международный аэропорт Борисполь. Также учитываются предложения по оптимизации курсирования пассажирского подвижного состава. 5 декабря должна начаться продажа билетов на дополнительные поезда, которые назначат на время новогодних и рождественских праздников.

"Мы планируем более 30 пар дополнительных поездов назначить на эти зимние праздники. Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы, Луцк. В основном в направлениях рекреационных зон Карпат", - сообщил Красноштан.

Дефицит на пассажирские перевозки

В прошлом году был огромный дефицит на пассажирские перевозки в Укрзализныце, вспоминает директор программы Инфраструктура Украинского института будущего Владимир Шульмейстер. Он отметил, что в этом году ситуация вряд ли изменится. Перевозчик даже не установил экономически обоснованную цену на билеты.

Для Укрзализныци пассажирские перевозки убыточны, сказал представитель компании А+S Украина и преподаватель Киевского национального университета строительства и архитектуры Дмитрий Беспалов.

"Они не могут установить экономически обоснованный тариф, потому что вопрос пассажирских перевозок - политически больной. Укрзализныця зарабатывает на грузах, а пассажирские перевозки для нее - нагрузка. Они не мотивированы это удовлетворять", - отметил Беспалов.

Сейчас билеты на поезда с отправлением после 9 декабря доступны не в полном объеме.