Bayraktar сумел уничтожить бронетехнику ВС РФ прямо во время ее движения — видео

10 марта, 10:33
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Бронетехника противника в результате удара разлетелась на части (Фото:Коллаж НВ)

Бронетехника противника в результате удара разлетелась на части (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные показали уничтожение боевым беспилотником Bayraktar российской бронетехники, находившейся в движении.

Соответствующее видео опубликовали Военно-морские силы ВСУ.

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На нем видно точное попадание снаряда БПЛА в движущуюся по дороге технику ВС РФ, предположительно БМД-2, которая в результате удара взрывается и разлетается на части.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/1390225228057121/
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беспилотник БПЛА Российские военные ВМС Украины Российская военная техника Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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