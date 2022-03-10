Bayraktar сумел уничтожить бронетехнику ВС РФ прямо во время ее движения — видео
Бронетехника противника в результате удара разлетелась на части (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные показали уничтожение боевым беспилотником Bayraktar российской бронетехники, находившейся в движении.
Соответствующее видео опубликовали Военно-морские силы ВСУ.
На нем видно точное попадание снаряда БПЛА в движущуюся по дороге технику ВС РФ, предположительно БМД-2, которая в результате удара взрывается и разлетается на части.
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