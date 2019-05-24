Полк Азов уничтожил штаб оккупационных сил РФ на Светлодарской дуге — видео
Военнослужащие Азова уничтожили на Донбассе здание, в котором располагался штаб оккупационных сил РФ.
Соответствующее видео, снятое с помощью беспилотника, было опубликовано на YouTube-канале полка в пятницу, 24 мая.
«На этот раз под огнем азовского вооружения оказался штаб террористов. Меткие выстрелы — и главное кодло врага разрушено», — говорится в описании к ролику.
По данным волонтера Юрия Мысягина, знакомого с ситуацией на фронте, удар был нанесен в районе населенного пункта Доломитное на Светлодарской дуге.
Других подробностей пока нет.