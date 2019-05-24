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Полк Азов уничтожил штаб оккупационных сил РФ на Светлодарской дуге — видео

Сегодня, 16:12
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Полк Азов уничтожил штаб оккупационных сил РФ на Светлодарской дуге — видео - фото

Скриншот с видео Азова

Штаб оккупантов находился в районе Доломитного

Военнослужащие Азова уничтожили на Донбассе здание, в котором располагался штаб оккупационных сил РФ.

Соответствующее видео, снятое с помощью беспилотника, было опубликовано на YouTube-канале полка в пятницу, 24 мая.

«На этот раз под огнем азовского вооружения оказался штаб террористов. Меткие выстрелы — и главное кодло врага разрушено», — говорится в описании к ролику.

По данным волонтера Юрия Мысягина, знакомого с ситуацией на фронте, удар был нанесен в районе населенного пункта Доломитное на Светлодарской дуге.

Фото: Юрий Мысягин/Facebook

Других подробностей пока нет.

Теги:   Батальон Азов Видео Светлодарская дуга Донбасс ООС

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