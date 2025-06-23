Военнослужащий Азова заявил, что на него в Ивано-Франковске напали бойцы из 3-й ОШБр

23 июня, 23:21
Азовец Андрей Кориневич утверждает, что его избили военнослужащие из 3-й ОШБр (Фото: Андрей Кориневич / скриншот из видео / Facebook)

Майор 12-й бригады спецназначения Азов Андрей Кориневич с позывным Корень утверждает, что на него в Ивано-Франковске напали военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады.

Об этом Кориневич написал в Facebook в понедельник, 23 июня.

По словам военного, 13 июня, когда он вместе с женой возвращался домой, на него напали двое мужчин в масках. Они были вооружены телескопическими дубинками и слезоточивым газом. Кориневич отметил, что сначала подумал, что это грабители, однако они ничего у него не украли.

Впоследствии, как сообщил военный, полиция установила личности нападавших. Ими, по словам Кориневича, оказались военнослужащие 3-й ОШБр, которые «тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким» и с некоторыми он знаком лично.

Военный рассказал, что одного из них зовут Семен Клок с позывным Малыш. Он привлекался к ответственности за кражу, а также был фигурантом по делу о хулиганстве и нанесении телесных повреждений, отметил Кориневич. Правоохранители дважды фиксировали, как он ездил в нетрезвом состоянии без прав. Кроме этого, по словам Кориневича, в 2024 году Клок едва не застрелил из табельного оружия офицера Нацгвардии Украины.

Второго вероятного нападающего, как рассказал Кориневич, зовут Василий Бондаренко с позывным Вися. Военный отметил, что служил вместе с ним в Азове.

По словам Кориневича, Бондаренко был судим за вооруженное нападение на инкассаторов, а также находился в международном розыске по подозрению в умышленном убийстве.

Военный утверждает, что попасть в 3-ю ОШБр Бондаренко помог Андрей Билецкий, который с начала полномасштабного вторжения взял того на поруки.

Во время нападения, как пишет Кориневич, в машине находился еще один человек по имени Максим Белогуб, который также служит в 3-й ОШБр. Судимости нет.

Четвертым нападавшим оказался Сергей Цыганчук с позывным Сова, ранее не судимый. Военнослужащий Азова сообщил, что Цыганчук его бывший побратим, с которым он не общался с 2017 года. Кориневич рассказал, что за месяц до нападения Цыганчук позвал его на встречу, во время которой критиковал 3-ю ОШБр и ее командование. За сутки до нападения мужчина выехал за границу.

Кориневич отметил, что не понимает, почему напали именно на него, однако утверждает, что это произошло «с согласия или даже прямым указанием» Билецкого.

По словам военнослужащего, командир 3-го армейского корпуса скрывает у себя нападавших. Кориневич призвал предоставить ему информацию об их местонахождении и подчеркнул, что нападавшие должны быть привлечены к ответственности.

На инцидент отреагировали в самой бригаде Азов. Там отметили, что осуждают подобные действия и требуют скорейшего привлечения нападавших к ответственности.

«Нападения на украинских военнослужащих, какими бы мотивами не руководствовались злоумышленники, недопустимы и должны получить решительную и однозначную реакцию от правоохранительных органов и украинского общества», — говорится в заявлении.

Андрей Кориневич служит в бригаде Азов с 2015 года. До 2022 года участвовал в боях на Светлодарской дуге, защищал Красногоровку и Марьинку. Во время полномасштабной войны защищал Мариуполь. С Азовстали Кориневич попал в российский плен, также находился в Еленовке.

Кориневич был освобожден из плена через четыре месяца и через некоторое время вернулся в армию. В 2023 году участвовал в контрнаступлении на Ореховском направлении.

С мая 2024 года Кориневич занимается рекрутингом в Ивано-Франковской области.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Ивано-Франковск Нападение Бригада Азов 3-тя ОШБр Военнослужащий военнослужащие Военный Андрей Билецкий 3 отдельная штурмовая бригада Азов

