В России пленного бойца Азова приговорили к 18 годам колонии строгого режима

В российском Ростове-на-Дону военный суд назначил 33-летнему пленному бойцу из бригады Азов Дмитрию Ремезу 18 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает Медиазона в среду, 1 октября, со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что его осудили якобы за «участие в террористическом сообществе и обучение с целью осуществления террористической деятельности».

Дмитрий родом из Запорожья, служил в батальоне Азов. В мае 2025 года его внесли в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Как отмечается на сайте War Tears, с 2023 года находился в российском плену.

До 2017 года Дмитрий был полицейским в Запорожской области.

Ранее в августе военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима пленного бойца бригады Азов Владислава Шпака из Мелитополя.

В России Азов признан «террористической организацией».

