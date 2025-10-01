В России пленного бойца Азова приговорили к 18 годам колонии строгого режима

1 октября, 19:37
Поделиться:
В России приговорили азовца к 18 годам колонии строгого режима (Фото: АЗОВ — Мариуполь via Telegram)

В России приговорили азовца к 18 годам колонии строгого режима (Фото: АЗОВ — Мариуполь via Telegram)

В российском Ростове-на-Дону военный суд назначил 33-летнему пленному бойцу из бригады Азов Дмитрию Ремезу 18 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает Медиазона в среду, 1 октября, со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что его осудили якобы за «участие в террористическом сообществе и обучение с целью осуществления террористической деятельности».

Дмитрий родом из Запорожья, служил в батальоне Азов. В мае 2025 года его внесли в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Как отмечается на сайте War Tears, с 2023 года находился в российском плену.

Реклама

Читайте также:
В России пленного бойца Азова приговорили к 21 году колонии строгого режима за якобы «терроризм»

До 2017 года Дмитрий был полицейским в Запорожской области.

Ранее в августе военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима пленного бойца бригады Азов Владислава Шпака из Мелитополя.

В России Азов признан «террористической организацией».

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Россия Батальон Азов корпус Азов Азов российский суд Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies