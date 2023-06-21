Австрия восстанавливает сообщение Вена-Чоп

21 июня, 18:05
Поделиться:
Укрзализныця (Фото:УЗ / Facebook)

Укрзализныця (Фото:УЗ / Facebook)

Команда Австрийских железных дорог возобновляет курсирование беспересадочного вагона № 430 Вена — Чоп — Вена. Он вернется на рейс в среду, 21 июня.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Благодаря операционным изменениям в распределении подвижного состава Австрийских железных дорог, беспересадочный вагон с сегодняшнего дня возобновит курсирование на маршруте Вена — Чоп (отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 02:28), а завтра — на обратном маршруте Чоп — Вена.

Видео дня

Читайте также:
Автобус, поезд или карпул. Как комфортнее добраться из Украины в Польшу — самые популярные пути сообщения

По данным Укрзализныци расписание движения без изменений: отправление из Чопа в 03:28, прибытие в Вену в 11:21.

Во вторник, 21 июня, в результате проведения технического обслуживания подвижного состава представители австрийской железной дороги объявили о срочной отмене беспересадочного вагона № 430 Чоп — Вена — Чоп.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Укрзализныця Австрия Вена Чоп Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X