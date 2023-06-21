Австрия восстанавливает сообщение Вена-Чоп 21 июня, 18:05 Укрзализныця (Фото:УЗ / Facebook)

Команда Австрийских железных дорог возобновляет курсирование беспересадочного вагона № 430 Вена — Чоп — Вена. Он вернется на рейс в среду, 21 июня.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Благодаря операционным изменениям в распределении подвижного состава Австрийских железных дорог, беспересадочный вагон с сегодняшнего дня возобновит курсирование на маршруте Вена — Чоп (отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 02:28), а завтра — на обратном маршруте Чоп — Вена.

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По данным Укрзализныци расписание движения без изменений: отправление из Чопа в 03:28, прибытие в Вену в 11:21.

Во вторник, 21 июня, в результате проведения технического обслуживания подвижного состава представители австрийской железной дороги объявили о срочной отмене беспересадочного вагона № 430 Чоп — Вена — Чоп.