В Полтавской области сгорел самолет Ан-2 после аварийной посадки Вчера, 12:41 1642 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Остатки самолета Ан-2 ГСЧС

В Полтавской области ликвидировано возгорание самолета Ан-2, который совершил аварийную посадку.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«23 июня около 10:00 вблизи с. Мельницы Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 11:00 возгорание самолета подразделением ГСЧС ликвидировано.

В результате инцидента получили незначительные травмы 2 члена экипажа, их госпитализировали.