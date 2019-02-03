Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Спецтема: Выборы президента Украины

Аваков: Те, кто разгоняли Майдан, не работают в МВД

Сегодня, 09:51
199
Цей матеріал також доступний українською

Арсен Аваков / Facebook

Ведь по ним есть решение суда

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что никто из тех, кто силой разгонял активистов Евромайдана не работает в рядах МВД, ведь по ним вынесены обвинительные приговоры.

Об этом он заявил в интервью Lb.ua.

По "вероятным причастным" Аваков отметил, что основанием для их увольнения может служить только решение суда.

"Если есть решение суда, мы устраняем сразу. А если нет решения суда, то что ты будешь делать? В моих руках находится судьба этих людей, понимаете? Я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, не подкрепленного фактами, особенно когда это "мнение" сформировано проплаченной пропагандой или модной "охотой на ведьм". По каждому человеку должно быть персональное и адекватное законное решение", - отметил глава МВД.

Он также добавил, что из Министерства уволили около 56% людей с прежней системы.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка Беркут за избиение студентов в ночь на 30 ноября 2013 на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним, 30 ноября 2013 силы Беркута разогнали активистов Евромайдана. Большинство активистов, находившихся на главной площади столицы в ту ночь, были студентами.

Теги:   Беркут Евромайдан МВД Украины Арсен Аваков

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 18:43

article_img
"90% военных с народом". Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом страны
Политика

Сегодня, 08:13

article_img
Спич-баттл. Как лидеры президентской гонки дебатировали на Украинском завтраке в Давосе
События

Сегодня, 11:42

article_img
Пожар на Лесной в Киеве еще не ликвидировали - видео

Выбор редакции

Научпоп

Сегодня, 06:54

article_img
Магистр Йода или Спок. Ученые выяснили, какой персонаж мудрее всех в научной фантастике
Компании/Рынки

Сегодня, 10:35

article_img
Борьба за кадры. Как украинские компании пытаются удержать персонал от миграции на Запад
Футбол

Сегодня, 07:05

article_img
Поля чудес. Почему английская Премьер-лига превратилась в самое денежное состязание планеты

ТОП 3

События

Вчера, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
4678
События

1 февраля, 19:22

article_img
Будет суд. Зураб Аласания назвал свои дальнейшие шаги после увольнения
3682
События

Вчера, 16:03

article_img
Масштабное ДТП в центре Киева: водителя Audi арестовали без права внесения залога
3601