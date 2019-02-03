Аваков: Те, кто разгоняли Майдан, не работают в МВД Сегодня, 09:51 199 Цей матеріал також доступний українською Арсен Аваков / Facebook Ведь по ним есть решение суда Арсен Аваков / Facebook

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что никто из тех, кто силой разгонял активистов Евромайдана не работает в рядах МВД, ведь по ним вынесены обвинительные приговоры.

Об этом он заявил в интервью Lb.ua.



По "вероятным причастным" Аваков отметил, что основанием для их увольнения может служить только решение суда.

"Если есть решение суда, мы устраняем сразу. А если нет решения суда, то что ты будешь делать? В моих руках находится судьба этих людей, понимаете? Я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, не подкрепленного фактами, особенно когда это "мнение" сформировано проплаченной пропагандой или модной "охотой на ведьм". По каждому человеку должно быть персональное и адекватное законное решение", - отметил глава МВД.

Он также добавил, что из Министерства уволили около 56% людей с прежней системы.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка Беркут за избиение студентов в ночь на 30 ноября 2013 на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним, 30 ноября 2013 силы Беркута разогнали активистов Евромайдана. Большинство активистов, находившихся на главной площади столицы в ту ночь, были студентами.