Под Харьковом в результате обстрела РФ погиб оператор газовой компании

В результате российской атаки в ночь на 8 ноября на объекты газовой и энергетической инфраструктуры Харьковской области погиб 48-летний оператор местной газовой компании.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«В пригороде Харькова погиб 48-летний мужчина — оператор газовой компании», — написали там.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что мужчина погиб в селе Ракитное Нововодолажской громады.

Для удара оккупанты использовали баллистические ракеты Искандер и дроны Герань-2, добавили в прокуратуре.

Россия ночью нанесла новый комбинированный удар по энергетическим объектам Украины, в ряде областей ввели аварийные отключения света, сообщало Минэнерго.

В Харькове из-за перебоев в энергосистеме временно не работает метро, а графики движения трамваев, троллейбусов и автобусов изменены.

В Днепре шахед попал в дом, погиб человек, еще десять — пострадали, в том числе двое детей.

Вечером 7 ноября дроны РФ атаковали Одесскую область, повредив энергетический объект на юге области и вызвав пожар.

В ночь на 8 ноября из-за российской атаки шахедов в Печерском районе Киева вспыхнули два пожара, сгорели грузовики и повреждены здания. Также об атаке сообщали в Киевской ОГА, есть пострадавшие. В Черниговской области горел объект энергетики.

В Полтавской области атакованы объекты энергетики, город Кременчуг остался без света, воды и отопления.

Россия сегодня ночью нанесла по Украине удары 45 ракетами и почти 460 дронами,из которых около 300 были шахедами. Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БпЛА на 25 локациях.

