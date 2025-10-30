В Днепре прогремели взрывы, Воздушные Силы предупреждали об угрозе баллистики

Взрыв шахеда в небе над Киевом, 28 сентября 2025 года (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Днепре вечером в четверг, 30 октября, прогремели взрывы . В Воздушных Силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в Днепропетровской области курсом на Каменское.

О взрыве в Днепре сообщило Суспільне в Telegram.

Мониторинговый Telegram-канал Пушистый радар сообщал о баллистической угрозе из-за Как сообщил мониторинговый ресурс, речь идет о возможном применении врагом ракет типов 9М723, KN-23 или С-400.

Реклама

Днем 30 октября РФ атаковала Днепр. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.

До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а затем сообщали о скоростной цели в Днепропетровской области, которая двигалась на север.

В ночь на 30 октября Россия осуществила массированную комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины, выпустив более 700 дронов и ракет различных типов. Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 623 воздушные цели, однако зафиксировано попадание в 20 населенных пунктах страны.