Арестованные в Грузии украинцы вышли под залог – нардеп Сегодня, 13:23 71 Цей матеріал також доступний українською Семен Семенченко via Facebook Сумму залога Семенченко не сообщил Семен Семенченко via Facebook

Суд Тбилиси изменил меру пресечения украинцам, которые были задержаны по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия в столице Грузии.

Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко.

Он добавил, что украинцы вышли на свободу под залог в понедельник, 4 февраля.

Другие подробности, а также сумму залога Семенченко не сообщил.

Напомним, 2 декабря в столице Тбилиси задержали шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии. В номерах двух отелей, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты Беретта и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, задержанные прибыли в страну 27 ноября. Ведется следствие по конкретным целям их прибытия в Грузию.

Глава МВД Грузии заявил, что украинцы подозреваются в связях с оппозиционной партией Единое национальное движение, лидером которой является экс-президент Михеил Саакашвили.

4 декабря Тбилисский городской суд арестовал украинцев. Они в знак протеста против предъявленных им обвинений объявили голодовку.



