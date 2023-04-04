Российский миллиардер Алтушкин финансирует батальон воюющих на Донбассе «штурмовиков» — СМИ 4 апреля, 23:54 Российский миллиардер Игорь Алтушкин (Фото:Игорь Алтушкин / Twitter)

Владелец Российской медной компании миллиардер Игорь Алтушкин является основным финансовым спонсором российского батальона Урал, воюющего против украинского народа на Донбассе, сообщает The Moscow Times.

По данным росСМИ, батальон Урал — штурмовое подразделение Минобороны РФ, воюющее в Луганской области, был создан Алтушкиным после закрытой встречи крупных бизнесменов с российским диктатором Владимиром Путиным в сентябре прошлого года.

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Урал полностью спонсирует Алтушкин. Обеспечивает снаряжением и другим. Это его батальон", — сказал российский офицер Минобороны, принимавший участие в военных действиях в Украине. Также, по данным издания, это подтвердил президент фонда Ветераны Урала Виктор Ярков.

На встрече с Путиным представителям крупного бизнеса в России было предложено собрать и профинансировать добровольцев для отправки в Украину.

Глава правозащитной организации Русь сидящая Ольга Романова рассказала, что сначала российский батальон Урал по примеру ЧВК Вагнера пытался вербовать заключенных в местных колониях, но затем стал набирать ветеранов боевых действий.