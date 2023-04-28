В бою погиб украинский журналист Александр Бондаренко

28 апреля, 00:07
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Александр Бондаренко (Фото:RMA / Facebook)

Александр Бондаренко (Фото:RMA / Facebook)

На фронте погиб украинский военнослужащий и журналист, сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко. Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

«Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли. Человек правильных мотиваций. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш великий ум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное», — написал коллега Александра Бондаренко по RMA Василий Самохвалов в Facebook.

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Александр Бондаренко — филолог по образованию, учился в Луганском педагогическом университете. Работал радиоведущим на FM-радио в Луганске, на BBC Украина и ТРК Украина, позже — в сфере коммуникаций. Ушел на фронт с первого дня полномасштабного вторжения.

«Бонд. Очень светлый и искренний человек. С улыбкой, которая делала любую встречу прекрасной. С подкупающей бескомпромиссностью. Его музыка делала наши корпоративы незабываемыми. А утонченное чувство юмора — веселыми. Сашу любили. Бонд с первого дня ушел добровольцем на фронт. Луганская область нам подарила невероятного человека. А война забрала. Спасибо тебе за все», — написал друг журналиста Максим Саваневский.

https://www.facebook.com/tetiana.zhukovina/posts/pfbid0RQqD14x7tDCetj7nRzQDUU1JmdC894cpsTMw9bdyDTX7gLAh49qW2Hcnc3EM75cel?locale=uk_UA
https://www.facebook.com/ivan.lubyshkirdey/posts/pfbid0FyadCjcZfMRjUkWcthbPKEgAmiaYQo4cSrrJ8v51W2h4LzR1Lfk3wrWHNdbhTZP6l?locale=uk_UA

Издание Бабель сообщает, что в 2021 году Бондаренко считался одним из самых вероятных кандидатов на пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) Журналист Война России против Украины

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