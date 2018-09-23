23 сентября 2018, воскресенье

Актер Стивен Болдуин стал "почетным профессором" киевского вуза

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Болдуин проводит кастинг среди студентов для своего нового фильма
Фото: Михаил Поплавский/Facebook

Болдуин проводит кастинг среди студентов для своего нового фильма

Голливудскому актеру Стивену Болдуину присудили звание "почетного профессора" Киевского университета культуры.

Об этом сообщил бывший ректор, основатель частного вуза Михаил Поплавский.

Церемония вручения Болдуину нового звания состоялась в университете, актер также пообщался со студентами.

Поплавский рассказал, что Болдуин в 2020 году будет снимать новый фильм в Украине, поэтому проводит кастинг среди студентов.

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