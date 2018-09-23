Актер Стивен Болдуин стал "почетным профессором" киевского вуза

Голливудскому актеру Стивену Болдуину присудили звание "почетного профессора" Киевского университета культуры.
Об этом сообщил бывший ректор, основатель частного вуза Михаил Поплавский.
Церемония вручения Болдуину нового звания состоялась в университете, актер также пообщался со студентами.
Поплавский рассказал, что Болдуин в 2020 году будет снимать новый фильм в Украине, поэтому проводит кастинг среди студентов.
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