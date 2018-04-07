Аэропорт Борисполь собирается снести терминал В

Генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявил, что согласно концепции развития аэропорта Борисполь до 2045 года терминал В будет снесен.

Согласно концепции, которая находится на рассмотрении Кабмина, на месте, где расположены терминалы B и D будет создан один мега-терминал, передает ЛигаБизнесИнформ.

"Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - заявил Рябикин.

Ранее сообщалось, что правительство Украины намерено завершить строительство скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь (Воздушный экспресс) в декабре 2018 года.