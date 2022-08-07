«Опыт, равноценный всей жизни». Восемь лет назад украинские войска штурмовали курган Саур-могила и удерживали его под Градами — как это было 7 августа, 07:50 Сюжет Украинские бойцы на Саур-могиле, 18 августа 2014 (через три дня, 21 августа, обстрелянная стела мемориального комплекса окончательно пала) (Фото:Армия FM via Facebook)

Восемь лет назад в эти дни курган Саур-могила, расположенный недалеко от границы с Россией в ныне оккупированной части Донецкой области, стал одной из самых горячих точек на карте АТО.

НВ напоминает о том, как 7−8 августа 2014 года украинским силам удалось занять и несколько недель удерживать стратегическую высоту, которую впоследствии все же пришлось оставить. За сложнейшую операцию Украина заплатила жизнями более 30 военных.



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Саур-Могила: почему этот курган так важен

Курган Саур-Могила имеет высоту почти 278 м над уровнем моря и является частью Донецкого кряжа. Он расположен на востоке Донецкой области возле границы с Россией, на 12 км южнее города Снежное. В годы Второй мировой войны за эту высоту шли ожесточенные бои между советскими и немецкими войсками: из-за доминирования в окружающем рельефе курган был важной тактической позицией. В память о тех событиях, жертвами которых со стороны Красной армии стали более 20 тыс. человек, на вершине Саур-могилы был создан мемориальный комплекс.

После начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году эта возвышенность снова превратилась в объект чрезвычайного значения и эпицентр горячих событий. Курган, с вершины которого открывается территория радиусом 30−40 км, позволял контролировать важный участок границы с Россией, подступы к Снежному, а также дорогу на Торез. Именно через эту часть дороги террористы «Л/ДНР» летом 2014-го года получали подкрепление, оружие и боеприпасы из России.

Поэтому бои за Саур-Могилу между боевиками и подразделениями ВСУ на тот момент были важнейшей частью операции по восстановлению государственной границы — попытки сил АТО восстановить контроль над участком российско-украинской границы (в районе Изварино — Кумачово) и перерезать маршруты обеспечения боевиков из РФ.

Август 2014-го: решающий штурм высоты

Поддерживаемые Россией боевики (отряд Восток под руководством бывшего командира донецкой Альфы Александра Ходаковского) заняли курган в первые дни июня 2014 года. Они сделали его опорным пунктом своей «обороны», препятствуя подвозу провизии и боеприпасов украинским силам, которые тем летом находились в прилегающих районах на границе с Россией (сектор «Д», в частности под Изварино). Кроме того, благодаря контролю над Саур-могилой террористы отслеживали передвижения войск ВСУ и корректировали массированные артиллерийские обстрелы, которые велись с территории РФ.

«Все понимали, что в любом случае эту высоту надо брать, потому что если ее не взять, то жертв будет еще больше», — рассказывал впоследствии проекту Храбрые сердца (телеканал 2+2) Николай Капинос, на тот момент командир батальонно-тактической группы 51-й бригады.

В течение июня-июля 2014 года интенсивность боевых действий вокруг Саур-могилы нарастала, позиционные бои за контроль над возвышенностью перешли в затяжную фазу. Украинские военные и добровольцы провели несколько попыток взять курган, но это было крайне сложно из-за плотности артиллерийского огня врага (его вели из Снежного, Тореза и с территории Российской Федерации). В частности, в конце июля бойцы одного из подразделений 51-й отдельной механизированной бригады потеряли погибшими 17 человек при попытке занять Саур-могилу.

Наконец успеха удалось достичь силами добровольцев — во время штурма кургана в первую неделю августа 2014 года, в котором принимали участие:

добровольцы из группы Крым под командованием Игоря Гордийчука (ныне генерал-майор, герой Украины и руководитель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, в 2014-м — помощник начальника разведки по специальным операциям, впоследствии был тяжело ранен при выходе из Иловайского котла),

генерал-майор, герой Украины и руководитель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, в 2014-м — помощник начальника разведки по специальным операциям, впоследствии был тяжело ранен при выходе из Иловайского котла), добровольческий отряд из Луганска во главе с Тимуром Юлдашевым (погиб в конце августа 2014-го, в последние дни защиты Саур-могилы украинскими силами)

в конце августа 2014-го, в последние дни защиты Саур-могилы украинскими силами) огнеметчики 72 омбр,

спецназовцы 3-го полка спецназа под руководством Виталия Пикулина,

отдельные части 25-й бригады,

бойцы первого механизированного батальона 51-й бригады под командованием подполковника Николая Капиноса.

По словам последнего, всего в штурме участвовало около 70 человек, и после двухчасового боя 7 августа им удалось взять высоту. 8 августа украинские силы окончательно закрепились на Саур-могиле.

Группа Игоря Гордийчука (третий справа) на Саур-могиле / Фото: Минобороны Украины

Участник тех событий, воин-волонтер Родион Шовкошитный впоследствии рассказывал, что после успешного захвата кургана украинскими силами враг в тот же день лишь раз пытался отвоевать высоту живой силой.

«После боя внизу, когда мы поднялись уже на саму гору, опять была атака, опять живая сила врага пошла на нас. Но учитывая, что количество БК [боекомплектов] у нас уже было ограничено, было принято решение вызвать огонь артиллерии на себя. Артиллерия их [боевиков] отрезвила. После этого враг понял, что ну его нафиг, с этими ребятами лучше дела не иметь. Живой силой нас после этого больше не атаковали — только [вражеская] артиллерия крыла», — рассказывал Шовкошитный.

В последующие недели августа сверхсложной задачей для украинских бойцов стало удержание Саур-могилы под нескончаемым огнем российской артиллерии, в том числе Градов. На кургане буквально не осталось живого места — артиллерийские обстрелы РФ разрушили весь мемориальный комплекс, построенный на Саур-могиле после Второй мировой войны. Гранитная порода почв не позволяла украинским силам создать достаточно надежные укрепления и фортификации — защищаться приходилось, расширяя воронки от снарядов и прячась за развалинами комплекса.

И все же почти три недели, в течение которых военные удерживали высоту, позволили ВСУ вести полноценное наблюдение за силами врага, а поначалу — даже корректировать огонь украинской артиллерии по террористам и российским силам, прорывавшимся через границу.

Отступление и потеря Саур-могилы

Однако еще до начала осени 2014 года Саур-могилу пришлось оставить. Боевики при поддержке войск РФ оттесняли силы ВСУ, поддерживавшие защитников кургана, из прилегающих к высоте поселков и населенных пунктов. Уже по состоянию на 18−19 августа террористы почти полностью окружили высоту — на 340 градусов вокруг украинских бойцов были силы врага. Кольцо замкнулось 20 августа, когда вражеская артиллерия фактически уничтожила село Петровское — последний опорный пункт ВСУ вблизи Саур-могилы, куда на тот момент вывезли раненых с высоты. Среди них был полковник Петр Потехин — начальник отдела парашютно-десантной техники командования Высокомобильных десантных войск ВСУ, который накануне пытался завести силы подкрепления на курган и сам получил тяжелые ранения.

На тот момент непосредственно на кургане оставалось 28 человек, рассказывал экс-спикер АТО Алексей Дмитрашковский, — отрезанных от поставок, связи, какой-либо помощи или подкрепления. И все же они продолжали удерживать высоту.

В последующие дни артиллерийские обстрелы Саур-могилы почти не стихали: во время одного из них 21 августа рухнул 36-метровый шпиль-обелиск, который был центром мемориала.

«Разбитая снарядами, взрывами, вся продырявленная стела. Если бы я ставил памятник войне, я бы поставил такую стелу снова», — вспоминал о последних днях обороны Саур-могилы доброволец Андрей Палваль («Шаман») в программе Храбрые сердца. «Для меня это тот опыт, который равноценен всей моей предыдущей жизни», — рассказывал Палваль о боях за курган.

Разбитый мемориальный комплекс на Саур-могиле / Фото: Войско Украины

Приказ об отступлении с Саур-могилы украинские силы получили в День независимости Украины, 24 августа 2014 года. Впоследствии Игорь Гордейчук вспоминал, что выйти из окружения ряду бойцов удалось лишь чудом.

«До сих пор не могу понять, как мы остались в живых. Действительно, бойцы 3-го полка спецназначения, прорывавшиеся на подкрепление, были расстреляны. […] Мы прошли по враждебным тылам около 60 километров и попали в расположение наших войск под Многополье. Впрочем, повезло не всем: многие ребята оказались в плену, нескольких раненых оккупанты убили. Погиб и Тимур Юлдашев», — рассказывал Гордейчук в интервью АрмияInform.

Однако на этом самое страшное для уцелевших украинских воинов группы Гордийчука не завершилось. Через несколько дней они вышли к Иловайску, где попали под расстрел вместо обещанного «зеленого коридора».

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