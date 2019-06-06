В Украине отмечают День журналистики Сегодня, 00:22 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/Andrew Neel День журналиста начали отмечать в Украине 6 июня 1994 года Unsplash/Andrew Neel

В Украине 6 июня отмечают профессиональный праздник работников и работниц средств массовой информации — День журналистики.



День журналиста начали отмечать в Украине 6 июня 1994 года, когда первый президент Украины Леонид Кравчук подписал Указ об установлении в Украине профессионального праздника средств массовой информации.

Именно 6 июня в 1992 году в Брюсселе, Бельгия, Национальный союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

День журналистики в Украине не является национальным праздником и выходным.

Также 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.

