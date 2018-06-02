2 июня ночной транспорт Киева сменит маршрут

Трамваи и троллейбусы будут ходить по измененным маршрутам

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что 2 июня с 00:01 до 04:00 будут внесены изменения в маршрут ночных троллейбусов № 91Н, 92Н, 93Н и трамвая маршрута №3.

Движение трамваев будет проходить по трассе: Станция Старовокзальная - Михайловская Борщаговка, а движение ночного троллейбусного маршрута № 92Н будет организовано по трассе: Железнодорожный вокзал Южный - Воздухофлотский путепровод - ул.В.Черновола - ул.Мельникова - ул.Щусева - ул.Стеценко -пл.Интернациональная - ул.Гречка - ул.В. Порика - ул.Свободы.

Маршрут № 93Н в ночь на субботу работать не будет.

Троллейбусный маршрут №91 будет курсировать от Железнодорожного вокзала Центральный до ул.Сабурова.

Ранее сообщалось, что власти Киева перенесли на неопределенный срок начало активной фазы реконструкции Шулявского путепровода.