«Блокпост разнесли в хлам». Восемь лет назад боевики «ДНР» расстреляли из Градов автобус под Волновахой — главные факты о трагедии 13 января, 07:12 Сюжет Жертвами обстрела стали 12 пассажиров автобуса Златоустовка — Донецк (на фото) (Фото:0629.com.ua)

Восемь лет назад, 13 января 2015 года, боевики «ДНР» обстреляли из Градов украинский рейсовый автобус на блокпосту под Волновахой. Гибель 12 человек в этой трагедии стала очередным доказательством российской агрессии на Донбассе еще до полномасштабного вторжения.

В тот же день МИД Украины призвал международное сообщество «не дать превратить невинные жертвы […] в простую статистику смертей».



НВ напоминает главные факты, которые важно помнить о трагедии под Волновахой и о том, какой мировой резонанс она получила.

Видео дня

По украинскому блокпосту выпустили более 80 снарядов из Градов

Днем 13 января 2015 года рейсовый автобус Златоустовка — Донецк перевозил пассажиров с подконтрольной Украине территории Волновахского района Донецкой области в оккупированный центр этого региона.

Около 14:30 автобус, в котором находились 40 человек, остановился на украинском блокпосту № 5 (автодорога Н-20) для паспортного контроля на линии разграничения. Вскоре после этого блокпост подвергся обстрелу со стороны боевиков «ДНР» — из района оккупированного Докучаевска.

Как позже установила СБУ, террористы стреляли из трех установок российской реактивной системы залпового огня БМ-21 Град. Всего было выпущено более 80 снарядов. Один из них разорвался в 10−15 метрах от автобуса — большинство жертв были его пассажирами.

Жертвами атаки стали 12 пассажиров автобуса

На месте трагедии погибли 10 человек, еще двое умерли позже в больнице — все они были пассажирами автобуса. Среди жертв — семь женщин и пятеро мужчин. Почти все погибшие были прописаны в Донецке либо окрестных населенных пунктах.

Еще 18 человек, включая пограничников, получили ранения. Среди убитых и раненых были пенсионеры и студенты.

Самая младшая из погибших — 20-летняя Инна Корнилова, недавно окончившая медколледж. «У меня дочь сидела на том месте, где […] вырезали из автобуса часть и потом показывали всему миру. Семь осколочных ранений, печень, почки, внутренние органы. Я в морге спросил: она моментально умерла? Нет, говорят, не моментально. Быстро», — рассказывал впоследствии отец девушки Александр Корнилов.

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Боевики обстреляли блокпост ради российских журналистов

Обстрелы трассы Донецк-Мариуполь, где находился блокпост, боевики осуществили с «показательной целью», рассказал вскоре после теракта начальник главного командного центра Генштаба, генерал Богдан Бондарь.

По его словам, в тот день в Докучаевск приехали съемочные группы российских и местных пропагандистских телеканалов. Боевики обстреляли блокпост из Градов, чтобы спровоцировать ответный удар украинских войск — именно этот огонь хотели заснять пропагандисты. Однако удар с украинской стороны так и не последовал, сообщил генерал Бондарь.

Террористы совершили обстрел под руководством российского полковника

Расследование Службы безопасности Украины установило, что удар по блокпосту и автобусу нанес артиллерийский дивизион 5-й мотострелковой бригады Оплот (формально находится в подчинении «ДНР»).

«Курировал» эту операцию российский полковник Анатолий Синельников — ранее главный военный комиссар Пензенской области РФ (позже вернулся в Россию). А непосредственно руководил обстрелом гражданин Украины и житель Донецка Юрий Шпаков (живет на территории «ДНР»).

Справа - российский полковник Анатолий Синельников, куратор обстрела / Фото: Фото: Скриншот фильма Комбат задоволений / Babylon'13,

Именно они являются главными подозреваемыми в деле о теракте под Волновахой, которое было открыто в Украине. Обвинительный акт против Шпакова направлен в суд для заочного рассмотрения, расследование в отношении Синельникова приостановлено, поскольку Украина объявила его в розыск.

В первые часы после трагедии боевики хвастались своим ударом

Украинские спецслужбы перехватили несколько десятков разговоров, свидетельствующих о причастности к теракту российских оккупационных войск и боевиков «ДНР».

Часть из них свидетельствует о том, что изначально террористы с гордостью сообщали друг другу об «удачном» обстреле.

«Все нормально, Волноваху — блокпост — разнесли. Сейчас вот тут люди едут, говорят, что там много с блокпоста пострадавших. Но комбат довольный», — говорят на записи № 658 неназванные боевики.

«Блокпост разнесли в хлам укроповский. За пацанов отомстили», — радуется руководитель обстрела Шпаков в разговоре с женщиной (запись № 647).

Справа - Юрий Шпаков, главный "исполнитель" атаки на блокпост / Фото: Скриншот фильма Комбат задоволений / Babylon'13,

Аналогичные сообщения появлялись и в социальных сетях боевиков, сообщало в те дни Радио Свобода — однако их удалили, как только стало известно о погибших пассажирах автобуса. Тогда же изменилась и тональность переговоров террористов. «Какой Батюшка стрелял там сегодня, б… ть, с Докучаевска по Волновахе, б… ть?» — допрашивает российский полковник Синельников украинского «исполнителя» артобстрела Шпакова.

Многие из этих аудиозаписей вошли в документальный короткометражный фильм кинообъединения #BABYLON'13 о теракте под Волновахой.

Je suis Volnovakha и марши мира — как Украина отреагировала на теракт

Вечером 13 января пятый президент Петр Порошенко обратился к украинцам и сравнил трагедию под Волновахой с недавним терактом в Париже (нападение исламистов на редакцию журнала Charlie Hebdo 7 января 2015-го, в ходе которого погибли 12 человек).

После этого в украинских соцсетях развернули кампанию Je suis Volnovaha (Я Волноваха) — против российской агрессии и в знак солидарности с семьями погибших, по аналогии с французской кампанией Je suis Charlie. Этот лозунг появлялся и в Верховной Раде, и на акциях памяти погибших, и на страницах западной прессы.

В ближайшие выходные после теракта, 17−18 января, в украинских городах прошли многотысячные марши мира, единства и солидарности. Украинцы вышли на улицы Львова, Киева, Хмельницкого, Херсона, Днепропетровска, Мариуполя, чтобы выразить протест против российского терроризма в Украине.

А 21 января, выступая на форуме в Давосе, Порошенко показал миру фрагмент изрешеченного осколками автобуса. «Это символ террористической атаки на мою страну», — заявил президент.

«Худший из недавних инцидентов» войны: мировой резонанс трагедии

О шокирующем теракте под Волновахой в январе 2015 года написали многие мировые СМИ. Атаку пророссийских боевиков осудили Евросоюз, Госдеп США, лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель, генсек ООН Пан Ги Мун, Совбез ООН.

Британская The Guardian вскоре после трагедии посвятила редакционную статью войне в Украине, в которой атака под Волновахой названа «худшим из недавних инцидентов» конфликта и примером того, как мирным жителям Украины прямо угрожают российские войска и вооружение РФ. Этот текст завершался призывом к ЕС не идти навстречу Кремлю до того, пока из Украины не будут выведены войска РФ, а Украина при международной поддержке не восстановить контроль над своей границей. «Без таких шагов любая дипломатическая открытость Путину будет бесполезной, и лишь покажет слабость Европы. Та же логика, безусловно, применима к отмене европейских санкций», — писала The Guardian.

Теракт под Волновахой — предмет разбирательств в международных судах

За годы, минувшие после теракта под Волновахой и до полномасштабного вторжения, внимание к этой трагедии рассеялось как в Украине, так и в мире. «С того самого дня за два года мне никто не звонил, кроме журналистов, и теперь юриста [от правозащитной организации]. Ни следователи, ни чиновники — никто», — рассказывал в 2017 году Александр Корнилов, отец одной из погибших.

Его семья, как и несколько других, при поддержке правозащитников подала иск в Европейский суд по правам человека. Основная их претензия — нарушение права на жизнь и неэффективное расследование случившегося.

Кроме того, теракт под Волновахой — часть масштабного процесса Украины против России в Международном суде ООН. С ноября 2019 года, когда суд дал «зеленый свет» рассмотрению многотомных жалоб Украины, в этом процессе анализируют все доказанные и собранные Киевом случаи нарушения прав человека в зоне войны на Донбассе и в оккупированном Крыму. Среди таких случаев — атаки на гражданское население, включая гибель 12 человек в автобусе под Волновахой.